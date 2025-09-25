Nuevo ataque ruso en Ucrania: destruyó una subestación eléctrica militar e industrial

En un nuevo episodio de la ofensiva rusa sobre territorio ucraniano, las autoridades locales confirmaron la destrucción total de una subestación eléctrica que abastecía tanto instalaciones militares como zonas industriales estratégicas en el este del país.

El ataque, fue ejecutado mediante misiles de largo alcance que impactaron directamente en la infraestructura energética, provocando cortes masivos de electricidad en fábricas, centros logísticos y unidades militares cercanas.

Aunque no se han reportado víctimas civiles, el apagón ha afectado a miles de residentes en las zonas aledañas, que ahora enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos.

Fuentes militares indicaron que el ataque forma parte de una escalada en la estrategia rusa de golpear infraestructuras críticas, en un intento por debilitar la resistencia ucraniana en el frente oriental.

La comunidad internacional ha condenado el ataque. Varios países europeos han reiterado su apoyo a Ucrania y han instado a reforzar las medidas de protección de infraestructuras clave. Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU aborde el incidente en su próxima sesión.

La situación en Ucrania continúa siendo crítica, con nuevos ataques registrados en las últimas semanas que apuntan a una intensificación del conflicto.