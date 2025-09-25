Más de 1.200 funcionarios desplegados en Portuguesa en el marco del Plan Cosecha Segura 2025

En este inicio de ciclo invierno donde hay más de 111 mil hectáreas de maíz sembradas y que serán cosechadas en este periodo, el Gobernador del estado Portuguesa, Primitivo Cedeño, afirmó que más de 1.200 funcionarios fueron desplegados para resguardar los rubros.

El Plan Cosecha Segura se puso en marcha este miércoles en la región y con él se activaron 9 puntos de control estratégicos para que la cosecha salga del campo y llegue segura a los silos.

El mandatario regional destacó que pese a las adversidades climáticas lograron sembrar más de 100.000 hectáreas de maíz y además lideran la siembra de arroz