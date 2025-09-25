Gobierno Nacional desplegó Sistema de Gestión de Riesgo ante sismos ocurridos

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó la madrugada de este jueves sobre la actividad sísmica registrada en las últimas horas en el país, destacando que se han contabilizado 21 réplicas y 10 sismos, de acuerdo con la información dada por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS).

La alta funcionaria indicó que el presidente Nicolás Maduro se encuentra en constante coordinación con los gobernadores y alcaldes, y enfatizó que hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas.

“El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha estado en coordinación con todos los gobernadores y alcaldes implicados del país y podemos decir que no se han reportado pérdidas humanas”, aseveró.

La vicepresidenta también indicó que se han desplegado organismos de seguridad ciudadana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio nacional.

“Hemos activado un sistema de prevención y gestión de riesgo, desde donde hacemos seguimiento a la actividad de esta falla tectónica”, manifestó.

Finalmente, Rodríguez instó al pueblo venezolano a mantenerse alerta ante cualquier eventualidad que pueda ser reportada por Funvisis.

Cabe destacar que la noche de este miércoles a las 23:51 (hora local), se registró un movimiento telúrico de magnitud 6.0 en la escala de magnitud momento (Mw), con una profundidad de 16.4 kilómetros, ubicado a 45 kilómetros al este de Bachaquero, estado Zulia.