Venezuela recibe más de un millón de unidades de insulina como parte de acuerdo con Rusia

Venezuela recibió este miércoles un lote de 1,6 millones de unidades de insulina como parte de un acuerdo de cooperación con Rusia, informó la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez.
A través de un mensaje en Telegram, la titular de la cartera de Estado indicó que también llegaron al país 64 mil 994 plumas de inyección de insulina y otros «equipos esenciales» para atender a pacientes con diabetes, sin que precisara más detalles.
«Este arribo es el resultado directo de la hermandad entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putín», señaló Gutiérrez en la publicación, difundida junto a fotografías del cargamento.
La ministra agregó que la insulina recibida por Caracas es producida por la farmacéutica rusa Geropharm, que, aseguró, tiene un contrato para el «suministro de medicamentos esenciales y con obligaciones de inversión recíprocas» suscrito con el despacho de Salud y otras instituciones venezolanas.
El pasado mes de mayo, el presidente Nicolás Maduro anunció que «una empresa rusa» se instalaría en Venezuela para producir insulina.