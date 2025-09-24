Inicio / Noticias / Nacionales / Rescatan con vida a dos pasajeros de avioneta siniestrada en Aeropuerto de Maiquetía

Rescatan con vida a dos pasajeros de avioneta siniestrada en Aeropuerto de Maiquetía

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) confirmó que una aeronave modelo Learjet 55 que despegó del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, se precipitó a tierra este miércoles.

A través de su cuenta de Instagram la institución detalló que se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros, quienes inmediatamente recibieron la atención médica encontrándose en condiciones estables.

Informaron que se activó la Junta de Investigación de Accidentes, de acuerdo a lo exigido por la Autoridad Aeronáutica, para dar con los hechos que generaron el accidente.

