Pdte. Cavedid: uniformes escolares importados dominan el mercado

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido (CAVEDID), Roberto Rimeris, indicó que ante el inicio del nuevo año escolar, el sector nacional se ve perjudicada por la importación de uniformes.
Rimeris, insistió que las cadenas de tiendas y negociantes privados, prefieren importar por los bajos costos.
«Vienen mucho de Asia, de China, ellos tienen incentivos a la exportación, tienen arancales exonerados, vienen con un dólar fortalecido, no han sufrido una devaluación que ha afectado a Venezuela, entonces hay factores estructurales que están favoreciendo a la importación».