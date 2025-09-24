Monagas se prepara para impulsar el turismo con la Expo Flor y Café 2025

A propósito de los preparativos para la Expo Flor y Café 2025, funcionarios de la Corporación de Turismo y del Instituto de Turismo del estado Monagas, sostuvieron una reunión estratégica con los prestadores de servicios turísticos del municipio Caripe.

Durante el encuentro, la Autoridad Única de Turismo, Rosy Salazar, acordó con representantes de espacios de alojamiento unir esfuerzos para garantizar el éxito del evento, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en el emblemático jardín de oriente.

Este evento busca promover el potencial turístico, cultural y productivo de la región, para destacar la riqueza natural y la tradición cafetalera del municipio.