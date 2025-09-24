Este 27Sept se celebra el Día Mundial del Turismo: “Turismo y transformación sostenible”

El turismo aporta el 10 % del PIB mundial y genera empleo en todo el planeta. ¿por qué se celebra el día mundial del turismo el 27 de septiembre?

Esa fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la aprobación de los estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970.

Día mundial del turismo 2025: “Turismo y transformación sostenible”

El Día Mundial del Turismo de 2025 se celebra bajo el lema ‘Turismo y transformación sostenible’, un llamado global promovido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) para poner en valor el potencial transformador del turismo. El objetivo es mostrar cómo la actividad turística puede ser una herramienta estratégica para impulsar cambios estructurales positivos, especialmente en los ámbitos ambiental, social y económico.

El turismo sostenibles aquel que tiene en cuenta el impacto actual y futuro (económico, social y ambiental) de los viajes, buscando satisfacer las necesidades de los visitantes, la industria, el entorno y las comunidades anfitrionas al tiempo que se minimiza el impacto negativo y se maximizan los beneficios para la cultura local y el medio ambiente.