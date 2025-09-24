Culminaron trabajos de desmalezamiento en la U.E. María Ledezma al este de Barquisimeto

En el marco de los trabajos mancomunados de mantenimiento y embellecimiento de espacios educativos, la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de la Gobernación del Estado Lara, informo sobre la exitosa jornada de desmalezamiento y recuperación de las instalaciones de la Unidad Educativa María Ledezma, ubicada en la parroquia Santa Rosa del municipio Iribarren.

Estas labores, realizadas con el objetivo de garantizar entornos escolares seguros, dignos y propicios para la formación integral de niños, niñas y adolescentes, permitieron la limpieza total de áreas verdes, la poda de vegetación y el embellecimiento general de la infraestructura, siguiendo instrucciones del Gobernador del Estado Lara.

La actividad contó con la participación coordinada de toda la comunidad educativa, demostrando el poder del trabajo mancomunado entre la Gobernación de Lara, a través de su Secretaría de Educación, y las comunidades.

Con estas acciones, el gobierno estatal reafirma su compromiso con la calidad educativa, reconociendo que un ambiente escolar en óptimas condiciones es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje.