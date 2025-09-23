Indonesia eleva al máximo la alerta sobre el volcán Lewotobi Laki-Laki

Las autoridades de Indonesia han elevado al nivel máximo la alerta sobre el volcán Lewotobi Laki-Laki, ubicado en la Isla de Flores. La decisión se tomó tras una serie de fuertes erupciones que comenzaron este fin de semana.

El viernes por la noche, el volcán, conocido por su alta actividad, lanzó una enorme columna de humo y ceniza que alcanzó más de 6 kilómetros de altura, superando su cima de 1,5 kilómetros. Aunque las erupciones de hoy han sido más moderadas, con una que llegó a los 2.5 kilómetros, la actividad volcánica se mantiene.

En respuesta a la creciente amenaza, las autoridades establecieron una zona de exclusión de 7 kilómetros alrededor del volcán. Afortunadamente, hasta ahora las erupciones no han afectado el tráfico aéreo, incluyendo las rutas hacia la cercana y turística isla de Bali.