Fedecámaras Portuguesa denuncia mal estado en la vialidad agrícola

Por el mal estado de las vías agrícolas en los municipios Guanarito y Papelón de la entidad regional, Fedecámaras Portuguesa, decidió elevar su voz expresando su preocupación, ante esta grave situación que afecta a todo el sector primario de la región.

Estas áreas, reconocidas por su alta producción de carne y leche, enfrentan desafíos significativos debido al deterioro de la infraestructura vial, lo que afecta el traslado de alimentos y la operatividad del sector.

Omar El Choumary, presidente de Fedecámaras Portuguesa, señaló que las condiciones de las vías de comunicación son precarias.

“No obstante que los propios productores han realizado labores de mantenimiento y autogestión, estos esfuerzos no han sido suficientes para garantizar una recuperación completa y sostenible de las vías”, destacó el dirigente gremial.

Un ejemplo reciente de la problemática, ocurrió el pasado jueves cuando una gandola cargada de animales quedó varada en el barro.

Expresó que este tipo de incidentes no solo genera retrasos en la cadena de suministro, sino que también pone en riesgo el bienestar de los animales transportados, que quedan expuestos a la intemperie por períodos prolongados.

En este contexto, Fedecámaras Portuguesa, en la voz de su presidente, hizo un llamado a las autoridades de la región para que atiendan las vías de penetración agrícola.