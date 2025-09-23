En Pakistán: inundaciones destruyen los principales cultivos del país

Pakistán atraviesa una de las peores crisis humanitarias de los últimos años tras las devastadoras inundaciones monzónicas que han golpeado al país desde el inicio de la temporada de 2025. Más de 800 personas han perdido la vida, decenas de miles han sido desplazadas y vastas extensiones de cultivos esenciales como algodón, arroz, trigo, caña de azúcar y mango han quedado completamente destruidas.

Las lluvias torrenciales, combinadas con inundaciones glaciares sin precedentes, han sumergido los campos, asfixiado las raíces de las plantas y arrastrado nutrientes vitales, provocando un colapso en la producción agrícola y retrasando las labores de siembra para futuras cosechas.

La pérdida de cultivos ha disparado la inseguridad alimentaria tanto a nivel nacional como internacional, afectando acuerdos de exportación clave con países vecinos como Afganistán. Miles de familias, especialmente mujeres agricultoras, enfrentan ahora un endeudamiento creciente y una pobreza aún más profunda.

Las inundaciones también han destruido infraestructuras esenciales como carreteras, viviendas y sistemas de abastecimiento, dejando a comunidades enteras sin acceso a alimentos, agua potable, atención médica ni refugio.

Ante el rápido deterioro de la situación, la Sociedad de la Media Luna Roja de Pakistán (PRCS) ha intensificado sus operaciones de emergencia en las zonas más afectadas.