El sur de China se blindó ante la llegada del supertifón Ragasa

El sur de China se blindó este martes ante la llegada del supertifón Ragasa, calificado por las autoridades de Hong Kong de «grave amenaza» comparable a las tormentas más destructivas de su historia reciente.

Según el servicio meteorológico de esa ciudad semiautónoma china, Ragasa avanza en dirección oeste con vientos máximos de 220 kilómetros por hora en el mar de China Meridional.

Como estaba previsto, las autoridades climatológicas hongkonesas emitieron la alerta T8, el tercer nivel más alto de tifón, por lo que el transporte se suspendió y los comercios cerraron.

«Se espera que el clima comience a deteriorarse rápidamente a lo largo del día, con vientos que se intensificarán rápidamente», indicó el servicio, y añadió que la «fuerte tormenta» podría elevar el nivel del agua hasta cuatro metros el miércoles por la mañana.

Las autoridades pidieron a los habitantes de las zonas bajas que estuvieran atentos a las inundaciones y abrieron 46 refugios temporales.