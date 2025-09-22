IVSS anunció proceso de inscripción para cotizar como trabajador independiente

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ha anunciado un nuevo proceso de inscripción para que los trabajadores independientes puedan cotizar y asegurarse con los beneficios del sistema. Esta medida está dirigida a aquellas personas que se han desvinculado de una empresa o institución pública y ahora trabajan por cuenta propia.

Según la ley del seguro social, los trabajadores no dependientes, como mototaxistas, peluqueros, taxistas, artistas y carpinteros, ahora tienen la oportunidad de incorporarse al ivss y acceder a todas las prestaciones que ofrece el seguro social.

Para formalizar la solicitud, los interesados deben dirigirse a cualquier oficina administrativa del IVSS en el país. Los requisitos son: cédula de identidad en físico, copia de la cédula de identidad y copia del registro de información fiscal (RIF) vigente.

Una vez en la oficina, el personal del IVSS le pedirá al solicitante llenar la forma 14-196, la cual también se puede descargar de la página web oficial.

En cuanto a las cotizaciones, los afiliados podrán realizar sus pagos de forma semanal o mensual, según su conveniencia. El IVSS aclaró que, en caso de retrasarse en algún pago, la persona podrá ponerse al día con su deuda y continuar cotizando sin problemas.