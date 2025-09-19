Activaron líneas de emergencia por intensas lluvias en Maracaibo

La alcaldía de Maracaibo ha activado líneas de emergencia en respuesta a las fuertes lluvias que afectan a la ciudad desde la madrugada de este jueves 19 de septiembre. El objetivo principal es garantizar la seguridad de la población y ofrecer una respuesta rápida y efectiva ante cualquier situación de riesgo.

A través de sus canales oficiales y redes sociales, la municipalidad ha compartido los números de teléfono a los que la ciudadanía puede llamar para reportar emergencias y solicitar asistencia.

Las autoridades hacen un llamado a los habitantes a mantenerse informados mediante las cuentas oficiales de la alcaldía y a evitar el tránsito por zonas propensas a inundaciones. Se insta a la comunidad a reportar de inmediato cualquier eventualidad, como desbordamientos de vías, caídas de árboles o postes eléctricos, para una intervención oportuna por parte de los equipos de rescate. ‎