Pdte. Ansa no descarta que en poco tiempo el 100 % de las transacciones en supermercados se hagan en bolívares

En un análisis sobre los hábitos de consumo, el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, destacó una tendencia económica significativa: el 95 % de las transacciones en los supermercados se realizan en bolívares. El vocero de ansa predijo que esta cifra podría alcanzar el 100 % en el corto plazo, debido al aumento continuo en el uso de la moneda nacional para los pagos.

El presidente de la asociación también compartió datos sobre el comportamiento del consumidor venezolano, señalando que las personas visitan los supermercados un promedio de dos a tres veces por semana, con una duración promedio de 55 minutos por visita, enfocándose en la compra de proteínas y alimentos básicos.

Atencio, además ofreció un mensaje de tranquilidad a la población venezolana, asegurando que la logística de importación y el abastecimiento de productos en el país es estable. Asimismo precisó que la llegada de mercancías, incluyendo los artículos esenciales y los de la temporada navideña, se mantiene sin interrupciones.