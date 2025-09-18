Israel establece ruta temporal para la evacuación de Gaza ante ofensiva militar

Israel anunció el miércoles la apertura de una «nueva ruta de paso temporal» para permitir a los palestinos huir de ciudad de Gaza, tan solo un día después de emprender una gran ofensiva terrestre para eliminar al Movimiento Islamista Hamás.

El ejército israelí lanzó el martes antes del amanecer un bombardeo masivo sobre ciudad de Gaza, mientras sus tropas avanzaban hacia el centro de la principal urbe del enclave palestino.

Los militares israelíes afirmaron que abrirían «una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah Al Din», que atraviesa de norte a sur el centro de la franja de Gaza.

No obstante, este corredor permanecerá abierto solo 48 horas a partir del mediodía de hoy jueves, precisó el portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas, Avichay Adraee.

Hasta ahora, el ejército había instado a los residentes a abandonar Gaza por una carretera costera hacia lo que llama una «zona humanitaria» más al sur, que comprende partes de la localidad de Al Mawasi.

Ante esta situación, el papa León XIV manifestó su solidaridad con los gazatíes, y denunció que «una vez más» se han visto desplazados de manera «forzada».