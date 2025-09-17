Pdte. ANSA: el 90 % de los productos que se encuentran en los anaqueles del país, son de producción nacional

El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, aseguró que el 90 % de los productos que se encuentran en los anaqueles del país, son de producción nacional.

Durante la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Ítalo Atencio sostuvo que las transacciones en bolívares, ha aumentado en un 95 %, lo que representa un incremento en la confianza en la moneda nacional.

El presidente de ANSA, también recalcó que durante este año se han abierto 30 nuevos supermercados en todo el país, consolidando el dinamismo en el sector.