Volcán peruano Sabancaya ha pasado a alerta naranja: emitirá ceniza hasta 7 kilómetros de altura

La vulcanóloga Katherine Vargas indicó que el volcán Sabancaya, uno de los más activos de Perú, que ha pasado a alerta naranja por el incremento de su actividad eruptiva, seguirá emitiendo previsiblemente columnas de ceniza de hasta 7 kilómetros de altura en las próximas semanas antes de disminuir su actividad y volver probablemente a alerta amarilla.

Tras la explosión del pasado sábado, que generó una columna de cenizas de más de 5 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter, el volcán ubicado en la cordillera de los Andes, dentro de la sureña región de Arequipa, registró presencia de anomalías térmicas y sismicidad que indican que hay magma muy cerca de la superficie.

La experta detalló que «hubo flujos piroclásticos a 1,6 kilómetros de distancia, pero no hay poblaciones en las faldas, solo pequeños caseríos de pastoreo”, por lo que no hubo núcleos afectados.

En ese momento “se dio la alerta e indicaron hacia dónde se iba a dispersar la ceniza, hubo una reunión de emergencia del IGP y se elevó el nivel de alerta a naranja”,

De hecho la vulcanóloga comentó que la probabilidad de que se repita (una explosión similar) de aquí a próximos días o dos semanas es alta”.