Grupos ayudan a afectados por explosión de fábrica fuegos artificiales en Zulia

Comunidades del estado Zulia se unieron para ayudar a las más de mil personas que sufrieron afectaciones tras la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el municipio san francisco, el jueves 11 de este mes.

La detonación, que ocurrió un poco antes de las 10:00 de la mañana en el almacén de la empresa comercial Gallo Verde, la cual se dedica a la fabricación e importación de fuegos artificiales, sacudió a la zona industrial sur de la región zuliana.

Los daños no solo ocurrieron en la infraestructura de la empresa, sino también en las residencias cercanas a la fábrica, debido a que la onda expansiva destrozó ventas, puertas, entre otras afectaciones tanto materiales como humanas.

En ese sentido, este siniestro despertó la solidaridad de los venezolanos, específicamente de los zulianos, quienes acudieron a la zona para dar una mano amiga. Entre las ayudas están las de grupos de apostolados, club de moteros, fundaciones, iglesias, familias, entre otras.

Un ciudadano expresó que existe tristeza por lo que ocurrió, a la vez en el municipio han visto el respaldo de iglesias, empresas, familias enteras que prepararon comida y trajeron sus utensilios para apoyar a la comunidad que tanto lo necesita.

Quienes deseen ayudar los afectados por la explosión en la fábrica Gallo Verde, hay centros de acopio disponibles: unidad educativa Cristóbal Mendoza, fundación Salva una Vida y Misión Nevado.