El poder del levantamiento de pesas para mujeres

El entrenamiento con pesas es mucho más que una disciplina física para las mujeres; es un camino hacia el empoderamiento y la transformación personal.

A diferencia de viejos mitos, el levantamiento de pesas ofrece múltiples beneficios a mujeres de todas las edades. Para alcanzar resultados significativos, la constancia es fundamental, con al menos tres sesiones semanales.

Un punto importante a considerar es que, si bien el entrenamiento femenino y masculino comparten bases, existen diferencias en el manejo de pesos y en la consideración de los ciclos hormonales, afirmó la entrenadora personal de Gold’s Gym, Norangel Rondón.

No obstante, si el ciclo menstrual es regular, no es necesario modificar la rutina, aunque se puede optar por una menor intensidad durante la fase premenstrual si se presentan molestias.

Beneficios clave del entrenamiento con pesas

Esta disciplina no solo contribuye a aumentar la energía y la resistencia, sino que también fortalece el sistema cardiovascular, incrementa la masa muscular y mejora el estado de ánimo, la vitalidad y la longevidad. Estos son algunos de sus principales beneficios:

· Fortalecimiento muscular y quema de grasa: Ayuda a tonificar el cuerpo, aumentando el metabolismo y la quema de calorías, incluso en reposo.

· Bienestar mental: La liberación de endorfinas ayuda a aliviar el estrés, mejorar el sueño y aumentar la sensación de bienestar general. · Salud integral: Contribuye a la salud cardiovascular y a la densidad ósea, crucial para prevenir enfermedades como la osteoporosis.