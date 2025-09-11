Inundaciones y deslizamientos dejan decenas de muertos o desaparecidos en Indonesia

Las autoridades informaron que las lluvias torrenciales registradas desde el lunes provocaron el desbordamiento de ríos, arrastrando barro, rocas y árboles hacia los barrios y desencadenando deslizamientos de tierra, dejando al menos 112 barrios quedaron inundados, con daños generalizados en zonas residenciales y sitios turísticos.

Los equipos de rescate de Indonesia recuperaron este miércoles al menos 12 cuerpos tras los deslizamientos de tierra que afectaron a Bali y Nusa Tenggara Oriental, dejando pueblos sumergidos y seis personas desaparecidas.

La Agencia de Desastres de Bali confirmó la recuperación de los cuerpos en la provincia, entre ellos cuatro víctimas de un edificio que se derrumbó y fue arrastrado en el mercado Kumbasari de South Denpasar.

A través de los videos publicados por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate pueden verse autos flotando en aguas fangosas mientras soldados y rescatistas en botes de goma ayudan a niños y personas mayores que se vieron obligados a subir a los techos de casas y edificios inundados.

Hasta ahora, se mantienen interrumpidos los suministros de electricidad, agua y transporte en las zonas más afectadas.