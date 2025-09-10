Lo que debes tomar en cuenta al entrenar si padeces de lumbalgia

La lumbalgia es una de las afecciones musculoesqueléticas más comunes en adultos, representa una causa frecuente de consulta médica y ausentismo laboral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 80 % de las personas experimentará dolor lumbar en algún momento de su vida.

Frente a este panorama, el ejercicio físico guiado se ha consolidado como una herramienta terapéutica eficaz para mejorar la funcionalidad y reducir el dolor, siempre que se realice bajo supervisión profesional.

Abordaje e identificación

Jesús Olmos, personal trainer de Gold’s Gym Margarita, indica que el abordaje de esta condición inicia con una evaluación médica y física integral. Además, asegura que el primer paso es identificar el nivel de movilidad y dolor del usuario, para luego diseñar una rutina progresiva que fortalezca sin comprometer la zona lumbar.

Durante las primeras fases, se priorizan ejercicios de bajo impacto como planchas, extensiones lumbares tumbado y movimientos de espalda apoyados.

“Es fundamental evitar actividades como correr, saltar, giros con peso, flexiones laterales para oblicuos o sentadillas con barra, ya que pueden agravar la lesión”, advierte Olmos.

La adaptación progresiva es clave: se incrementa la dificultad y duración de las series según la tolerancia del usuario. Además, se monitorean señales de alerta como dolor punzante o limitación de movimiento, que indican la necesidad de detener el entrenamiento.

Frecuencia y recomendaciones

La frecuencia ideal dependerá del diagnóstico médico, pero en general, el ejercicio moderado y constante contribuye a mejorar la fuerza muscular, la postura y la calidad de vida.

Estudios como el publicado por el Instituto Carlos III y el Fondo Social Europeo en el proyecto BACKFIT avalan que programas de ejercicio estructurado pueden reducir el dolor lumbar crónico y mejorar la percepción de discapacidad.