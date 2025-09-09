Proyectos ecológicos transforman el circuito Las Guacamayas en San Pedro

En la parroquia San Pedro de Caracas, frente a la UCV, se ha gestado un importante movimiento de recuperación ambiental y comunitaria. El Circuito Comunal Ecológico Las Guacamayas, considerado el más grande de la zona, está impulsando diversos proyectos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Uno de los proyectos más notables fue la restauración de la plaza Las Tres Gracias. En colaboración con botánicos de la UCV, la comunidad revivió un icónico árbol de sauce llorón que había sido talado. Como resultado, de nueve sauces que había originalmente, lograron salvar tres.

Además, el circuito ha promovido la conciencia ambiental, trabajando en conjunto con comerciantes y vendedores ambulantes para mantener las calles limpias e impedir la tala indiscriminada de árboles.

La comunidad, con una fuerte participación de adultos mayores, utiliza espacios de encuentro, como los sancochos comunitarios, para fomentar la integración y planificar nuevos proyectos. De estas reuniones surgió la creación de las paradas ecológicas de la ruta 312, una solución crucial para más de 900 familias de los urbanismos Nelson Mandela y cumbres que carecían de transporte público.