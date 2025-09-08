Portugal: problemas con un cable probablemente causaron que el funicular de Lisboa se precipitara

Las autoridades portuguesas revelaron este sábado la causa que hizo descarrilar al histórico funicular Glória de la ciudad de Lisboa, tragedia que dejó al menos 16 personas fallecidas.

El siniestro se produjo tras la desconexión del cable ubicado entre las dos cabinas, según la información suministrada por la Oficina de Investigación sobre Accidentes Aéreos y Ferroviarios

El organismo explicó que la inspección visual programada el miércoles, día del accidente, no había detectado anomalías en el cable.

La tragedia afectó precisamente al Elevador da Glória, uno de los símbolos históricos de la ciudad y punto de referencia para turistas y residentes de Lisboa.

El siniestro sucedió poco después de las seis de la tarde (hora local de Portugal), cuando una de las cabinas del Elevador da Glória, que une la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, perdió el control y descendió a gran velocidad por la rotura y desconexión de un cable de seguridad.