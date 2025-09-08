Miles de fieles celebraron en el vaticano la canonización de los jóvenes Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati

En una ceremonia histórica en la plaza de San Pedro, con la presencia de 80 mil fieles católicos, el papa León XIV declaró oficialmente santo al adolescente italiano Carlo Acutis y al joven alpinista Pier Giorgio Frassati.

Carlo Acutis, quien falleció de leucemia a los 15 años de edad en 2006, fue un prodigio de la informática y utilizó sus habilidades para la evangelización digital. Conocido como “El influencer de Dios”, creó un sitio web para documentar milagros eucarísticos, sentando un precedente en los esfuerzos de la iglesia por conectar con el mundo digital.

Al referirse a Pier Giorgio Frassati, el pontífice dijo que, él encontró al Señor por medio de la escuela y los grupos eclesiales y dii testimonio de ello a través de su alegría de vivir y de ser cristiano en la oración, en la amistad y en la caridad.

La misa de canonizaciòn terminó con el paseo y la bendicion del pontífice en el papa móvil en un recorrido que duró 25 minutos.