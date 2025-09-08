El lado del estrés que tu cuerpo te oculta

El estrés es una respuesta natural del cuerpo, pero ¿qué pasa cuando se convierte en tu sombra? Más allá de la sensación de agobio, el estrés crónico puede causar cambios silenciosos en tu cuerpo, abriendo la puerta a problemas serios, incluso el cáncer.

La ciencia ha sido clara: el estrés por sí solo no causa cáncer directamente. Sin embargo, un estado de estrés constante, mantenido por meses o años, sí puede crear un ambiente en el cuerpo que influye indirectamente en el desarrollo de la enfermedad. Es una conexión invisible pero poderosa.

La conexión silenciosa

La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) ha investigado esta relación para fomentar la prevención. Los especialistas explican que el estrés prolongado debilita nuestro sistema inmunológico, que actúa como el ejército de defensa de nuestro cuerpo. Un sistema inmune debilitado es menos eficiente para:

Identificar y eliminar células anormales antes de que se conviertan en un problema.

Controlar la inflamación, un proceso que, si se mantiene por mucho tiempo, puede dañar los tejidos sanos.

Además, el estrés puede empujarnos a adoptar hábitos de riesgo para manejar la presión, como fumar, consumir alcohol en exceso, tener una dieta poco saludable o dejar la actividad física. Estos comportamientos son factores de riesgo conocidos para muchos tipos de cáncer, lo que subraya la importancia de gestionar el estrés de forma efectiva.

La prevención es tu mejor arma

El mensaje de la SAV es claro: la clave no es eliminar el estrés por completo, ya que es una reacción inevitable. El verdadero poder está en aprender a gestionarlo. La prevención se basa en pilares fundamentales como:

Priorizar el descanso

Realizar actividades que disfrutes

Mantener una nutrición balanceada

Y lo más importante: tener tus controles médicos al día.

Una vida más consciente y preventiva es la mejor defensa. Este es un mensaje clave que la Sociedad Anticancerosa de Venezuela busca difundir a toda la población.