Continúan las campañas viales para prevenir los accidentes de tránsito en Mérida

El director de la Policía en Mérida, Antonio Rodríguez, señaló que en el Estado continúan las campañas para prevenir los accidentes de tránsito.

«Lo que se busca es concienciar a todos aquellos que utilizan el vehículo tipo moto, motivado en lo que se ha convertido en un problema de salud pública como el alto índice de accidentes que se están presentando no solo en Mérida, sino en toda Venezuela», indicó.

Rodríguez, enfatizó que lo más importante es preservar la vida y evitar hacer maniobras prohibidas en las vías públicas.