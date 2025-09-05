Pdte. ANSA: los venezolanos han aumentado la frecuencia con la que acuden a los supermercados

Según informó Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), los venezolanos han aumentado la frecuencia con la que acuden a los supermercados. Pasaron de comprar una vez cada 15 días, a ir dos o hasta tres veces por semana. Principalmente realizan compras pequeñas. El tiempo promedio que invierten en estos establecimientos es 55 minutos por visita, y el 95 % de los pagos los están haciendo en bolívares.

Durante una conferencia en Barquisimeto, este martes 02 de septiembre, para revelar las tendencias del sector, Atencio, informó que este año han abierto en Venezuela 21 nuevos supermercados, eso representa un crecimiento anual de 3 %. Informó que se proyecta que el año 2025 cierre con 41 nuevas tiendas. Donde se están registrando estas inversiones es en: Caracas, Miranda, Carabobo, Zulia, Aragua, Lara y Nueva Esparta.

«El año pasado fueron 61 supermercados los que abrieron. Este año van a ser 40; sin embargo, cada inauguración es muy importante porque el sector representa 4,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela y genera 650.000 empleos», expresó.

ANSA registra cinco años de crecimiento continuo. Al contrario de lo que ha revelado la Cámara Nacional de Restaurantes (CANARES), que reporta el cierre del 70 % de los locales gastronómicos que abrieron en 2022, en Venezuela los supermercados que han abierto se han mantenido, y el sector no se encuentra saturado.