Hisopos de algodón pueden dañar los oídos

La mayoría de nosotros hemos visto o usado productos para limpiar el cerumen en redes sociales: kits de lavado de alta tecnología, cucharas con cámara para smartphones, dispositivos de succión, velas para los oídos o incluso los clásicos hisopos de algodón.

Pero muchos de estos instrumentos no son efectivos y pueden empeorar ciertos problemas de cerumen o causar lesiones, especialmente si no se utilizan correctamente y bajo la supervisión de un profesional, advirtieron los expertos.

“Si bien todas estas tecnologías son ingeniosas y atractivas, no son las más seguras”, afirmó Ana H. Kim, neurotóloga y profesora de otorrinolaringología en la Universidad de Columbia.

El cerumen (esa sustancia amarilla o marrón claro) es producido por glándulas en el tercio externo del conducto auditivo, donde se mezcla con el sudor, las células cutáneas muertas y el vello suelto, entre otras sustancias.

Y el cerumen tiene una función: hidratar la piel del interior del conducto auditivo, atrapar la suciedad y los residuos, y ayudar a proteger contra bacterias y hongos, según demuestran las investigaciones.