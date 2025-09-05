Autoridades continúan jornadas de despacho de gas doméstico en Lara

El comandante Luis Reyes Reyes, gobernador del estado Lara, en una nueva visita inspección a la planta del GAS LARA, recibió alrededor de 1.000 cilindros nuevos para sustitución a todas las comunidades y afirmó que han seguido bajando los ciclos de despacho del gas doméstico.

“Estamos comprometidos con llevarlo a un mínimo para que nuestras comunidades lo reciban oportunamente, eso pasa por ajustar los costos y enfocarse en incrementar los esfuerzos para que llegue a tiempo a todos”.

“Son muchas las expectativas para ir mejorando – añadió – para ello tenemos que ajustar los precios con el propósito de incrementar los ciclos de abastecimiento de las plantas surtidoras nacionales y a pesar de ello seguimos siendo referencia nacional entre los estados con el menor costo del cilindro” – explicó.

Afirmó que van a bajar el tiempo de la distribución del líquido; “así que estamos trabajando para lograr en primera fase que la gente pueda tenerlo más oportunamente a través de nuestro sistema secundario de distribución y además avanzando en la transformación del sistema de despacho hasta alcanzar que la gente con una llamada telefónica o un sistema digital pueda acceder al surtido del gas” dijo el gobernador.

Reyes, acompañado del secretario general de Obras Públicas y Vivienda, Arq. Félix Ducharne y el presidente de Gas Lara, Omar Rondón, resaltó que además de estos logros que ya se vienen registrando se esperan a futuro inmediato nuevos ámbitos de transformación en la planta larense, entre ellos planes de recuperación de flota secundaria y primaria.