Coord. CIAVE: consumo per cápita anual de pollo en el país se sitúa en 25 kilos por persona

El consumo per cápita de pollo en Venezuela actualmente se encuentra en 25 kilos anuales, lo que representa un crecimiento considerable al compararlo con cuatro años atrás, cuando se mantenía en nueve kilos por persona, así lo informó José Quintero, médico veterinario y coordinador académico del Congreso Internacional Avícola de Venezuela, 2025, (CIAVE), que se realizará en noviembre próximo.

“El pollo es una de las proteínas más económicas que tenemos en este momento en el país. Nuestra situación económica ha hecho que el consumo de proteínas haya mermado, no obstante, en los últimos años hemos logrado un crecimiento sostenible en cuanto al consumo de pollo”, afirmó Quintero.

Por otra parte, destacó que actualmente el consumo de los venezolanos en cuanto al sector avícola es 100 % de producción nacional, ya que en este momento no hay importaciones fuertes de productos que impacten sobre la producción nacional.