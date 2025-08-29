Inundaciones de las últimas horas elevan los muertos a más de 800 en Pakistán

La devastadora temporada del monzón en Pakistán ha elevado el número total de muertos a 805 en todo el país, después de que al menos 15 personas perdieran la vida en las últimas horas por las graves inundaciones que azotan la provincia de Punyab, la más poblada del país.

«Hasta ahora, 15 personas han perdido la vida debido a las inundaciones en la provincia», confirmó hoy jueves Rashid Iqbal, un funcionario del Departamento de Información de Punyab.

La magnitud de la crisis ha forzado una evacuación masiva.

«Más de 210.000 personas han sido evacuadas de las zonas afectadas a lugares más seguros», declaró el miércoles por la noche el presidente de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, el teniente general Inam Haider Malik.

La situación crítica en los ríos de la provincia se debe a una combinación de lluvias torrenciales, el deshielo de los glaciares y la liberación de agua de las presas situadas en la vecina India.