Cavilac: es un buen momento para los productores porque los precios se están ajustando por la estacionalidad

El integrante de la junta directiva de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (CAVILAC), Jaime Bracho, informó este lunes que en Apure y Guárico los precios de la leche podrían ser afectados por las intensas lluvias que se presentan en la región.

Señaló que es un buen momento para los productores porque los «precios se están ajustando» por la estacionalidad. Explicó que se encuentran en el período en el que las vacas comienzan a producir más leche porque mejora su alimentación luego de las precipitaciones.

«A pesar de esto, tenemos un tema con las lluvias en Apure, en Guárico que podría entrar un poco en la depresión al precio hacia la alza. Esto lo vamos a estar viendo en las siguientes semanas«, dijo.

Cavilac resaltó que hasta la fecha los precios han aumentado más de un 13 % en comparación a las cifras registradas durante el 2024.

Precisó que más de un 80 % de la materia prima «se va a la informalidad», por lo que trabajan para reducir esas cifras por lo menos al 50 % para mejorar la trazabilidad.

Bracho, enfatizó que «mientras más industrializado este el producto, mayor control hay del precio porque podemos hacer alianzas». Asimismo, llamó a los productores informales a unirse a la industria y formalizar su actividad.

Por otra parte, sostuvo que las autoridades han tratado de «controlar» la llegada de queso por las vías regulares e irregulares.