Pdte. Nicolás Maduro ordenó el despliegue de 15 mil efectivos en Zulia y Táchira

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo el anuncio, y destacó la creación de la Zona de Paz N°1 en los estados Táchira y Zulia, como parte de una estrategia integral de seguridad y desarrollo en la frontera con Colombia “vamos a ir con 15 mil hombres y mujeres, bien armados, bien entrenados y bien preparados para reforzar la seguridad de toda la zona binacional”.

“Venezuela refuerza sus planes de defensa con la creación de la Zona de Paz N°1 en Táchira y Zulia que contará con la participación activa de 15 mil funcionarios. No podemos bajar la guardia en esta frontera tan intrincada con nuestra hermana Colombia. Además, es una acción que apunta también al fortalecimiento de la primera Zona Económica Binacional”.

Dijo que las fuerzas de seguridad venezolanas han logrado limpiar de forma permanente la zona del Catatumbo, donde persisten amenazas del lado colombiano. Recordó que en ese territorio existen más de 50 mil hectáreas de cultivos ilícitos, laboratorios de drogas y la presencia de grupos armados.

En este sentido, aseveró que los expertos saben que Venezuela es libre de producción de hojas de coca y de cocaína, y el país combate el narcotráfico.

Maduro, afirmó que la mayor parte del narcotráfico (87 %) sale por el Pacífico colombiano y Ecuador, mientras que un 8 % lo hace por la Guajira colombiana. El presidente aseguró que el 5 % restante, que intenta ingresar por Venezuela, es interceptado y combatido de manera implacable, sin distinción de posición política.

Explicó que de ese 5 % o 100 toneladas, a estas alturas del año se han decomisado 52 toneladas y para diciembre seguramente se llegará a 70 toneladas decomisadas.

Advirtió que estas actividades del narcotráfico forman un corredor que afecta directamente al Lago de Maracaibo y a La Guajira, poniendo en riesgo la estabilidad de la nación. De ahí que el refuerzo diseñado por el Alto Mando Militar y Político tiene el fin de proteger áreas estratégicas y garantizar la soberanía nacional, además de consolidar la paz y la seguridad en la región.