Portugal domina todos sus grandes incendios al controlar fuego con 11 días activo

El incendio que se originó el 13 de agosto en la localidad de Arganil (distrito de Coimbra) y cuyo perímetro ronda los 290 kilómetros fue declarado «dominado» este domingo, informó a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa.

Con este avance, ya no quedan grandes incendios activos en el país, según los registros de la autoridad de Protección Civil.

El comandante de la ANEPC Pedro Araújo precisó que el fuego en Arganil entró en «fase de resolución» a las 12.00 hora local (una hora menos GMT), aunque quedan todavía llamas dentro del área ardida.

«La perspectiva es mantener los medios en el incendio, que en este momento ascienden a 1.254 bomberos, con 413 vehículos y 6 medios aéreos», explicó.

Esperan mantener el dispositivo «durante por lo menos todo el día» y eliminar todos los «puntos calientes» por la noche.

Según sus cifras, durante estos once días, las llamas han llevado a la evacuación de 451 personas y han dejado heridos a 22 civiles, dos de ellos graves, y 31 bomberos, sin contar a las personas que necesitaron algún tipo de asistencia momentánea en el lugar.