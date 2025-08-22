Balance de muertos por la temporada de monzones en Pakistán ha ascendido a 759

El número de muertos a causa de la temporada de monzones en Pakistán ha ascendido a 759, mientras que las inundaciones continúan desplazando a miles de personas en el centro del país. Según el último informe de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, también se han registrado 993 heridos.
La situación más crítica se vive en la provincia Punjab, donde el río indo ha desbordado sus diques, inundando aldeas en los distritos Layyah, Taunsa y Muzaffargarh. Miles de familias han tenido que abandonar sus hogares debido a que las inundaciones han destruido viviendas y vastas extensiones de cultivos.
Desde el 26 de junio, las lluvias han dañado o destruido 4.373 viviendas y han provocado la muerte de más de 5.000 cabezas de ganado, lo que convierte a esta temporada de monzones en una de las más devastadoras.
Esta nueva catástrofe recuerda las inundaciones sin precedentes de 2022, cuando un “monzón con esteroides” sumergió un tercio del país, cobrando la vida de más de 1.700 personas y generando pérdidas económicas que superaron los 30 mil millones de dólares.
Pakistán es uno de los países más vulnerables del mundo a los fenómenos meteorológicos extremos.