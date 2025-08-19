Pakistán: equipos de rescate buscan a 150 desaparecidos tras inundaciones que dejan 660 muertos

Los equipos de rescate paquistaníes continúan este lunes la búsqueda de al menos 150 personas desaparecidas tras las catastróficas lluvias del monzón que durante la última semana causaron la muerte de más de 300 personas en el noroeste de Pakistán y elevaron el balance total de la temporada a 660 fallecidos.

Según los datos actualizados por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, al menos 660 personas han muerto y 929 han heridas en todo el país desde el inicio de la temporada del monzón el pasado 26 de junio.

La mayoría de las muertes se produjeron en los últimos días en la provincia noroccidental Khyber Pakhtunkhwa, que acumula 392 de los fallecidos totales. El director general de la autoridad de Desastres Provincial, Asfandyar Khattak, elevó este lunes a 150 el número de desaparecidos, principalmente en los distritos Buner y Shangla, epicentros de la tragedia.

La zona afectada, donde llovió con intensidad entre el viernes y el domingo, es un área montañosa y remota donde las riadas, descritas por los supervivientes como un muro de lodo y rocas, destruyeron viviendas, puentes y ganado, lo que complica las labores de rescate.

Cerca de dos mil rescatistas, a menudo a pie por la destrucción de las carreteras, intentan localizar a los desaparecidos entre los escombros.