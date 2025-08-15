Francia retira más de 40 lotes de queso por temor a bacterias

Alerta en Francia por posibles quesos contaminados. Las autoridades sanitarias identificaron más de un veintena de casos de histeriosis, dos de los cuales terminaron en muertes, que podrían tener vinculación con el consumo de quesos de leche pasteurizada de la quesería Chave Grand.

La empresa que comercializa sus productos en supermercados de todo el territorio, pero también en el exterior, retiro entre el lunes y el martes más de 40 lotes de quesos entre ellos camber, cremosos o queso de cabra. El ministerio de salud francés advirtió a quienes tengan que no los consuman.

La listeriosis provocada por la bacteria Listeria Monocytogenes es la segunda causa principal de muertes relacionadas con intoxicaciones alimentarias en el país.