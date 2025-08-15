Cámara de Industriales de Lara sigue buscando alternativas para impulsar al sector empresarial en la región

Gil Lemos, nuevo presidente de la Cámara de Industriales de Lara (CILARA), expresó que mantienen conversaciones con el gobierno regional para seguir fortaleciendo la labor que vienen realizando desde las distintas zonas industriales de Lara.

Señaló que siguen solicitando la ayuda gubernamental para que de manera conjunta puedan atender las situaciones que les afectan de manera directa como mejora vial, el servicio eléctrico así como el transporte público.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Educación Industria (FUNDEI), Marieta Jerak, expresó los logros e iniciativas que han emprendido a propósito de celebrarse este año los 50 años de formación y enlace con la industria y el sector universartario.

Expresó que en dicha actividad contaron con la participación de 22 equipos y 14 empresas de distintos sectores que abrieron sus puertas para recibir a la nueva camada de profesionales haciendo honor a su eslogan “Impulsando la innovación”.