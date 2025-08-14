Tifón Podul se interna en el mar tras dejar un desaparecido y 33 heridos en Taiwán

El tifón Podul volvió a internarse este miércoles en el mar tras atravesar el sur y el este de Taiwán, dejando a su paso fuertes vientos e intensas lluvias que, en las últimas horas, provocaron la desaparición de una persona y heridas a otras 33, informaron fuentes oficiales.

La tormenta tocó tierra cerca del municipio de Taimali, en el condado oriental de Taitung, en torno a las 13:00 horas (05:00) de hoy, con vientos máximos sostenidos de 154,8 kilómetros por hora (km/h) en su centro y ráfagas de hasta 190,8 km/h, según la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.

Con un radio de unos 180 kilómetros, el temporal se encontraba en aguas frente a la localidad sureña de Tainan a las 17:30 horas y, según las últimas estimaciones del organismo, continuará su recorrido por el estrecho de Taiwán rumbo a la provincia suroriental china de Fujian.

Según datos del Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC), recogidos por la agencia de noticias CNA, hasta las 14:00 el tifón había provocado la desaparición de una persona y dejado 33 heridos, la mayoría de ellos en Taitung y en la ciudad sureña de Kaohsiung.