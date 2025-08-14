Presidente Nicolás Maduro sostuvo reunión con alcaldes de oposición democrática en Miraflores

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió en el Palacio de Miraflores con los 50 alcaldes de la oposición democrática, recién electos para el período 2025-2029. Este encuentro marca una nueva etapa, enfocada en consolidar el desarrollo nacional a través de las siete transformaciones (7T), ahora convertidas en ley orgánica.

El mandatario nacional, instó a los presentes a trabajar juntos por el bienestar del pueblo venezolano. La reunión contó con la participación de representantes de diversos partidos como Copei, Acción Democrática, Fuerza Vecinal, Un Nuevo Tiempo y Movimiento Ecológico, quienes asistieron para afinar los lineamientos de esta nueva etapa de trabajo.

De la misma manera, hizo un llamado a las 24 regiones del país a enfocarse en la seguridad y la protección de la paz, y enfatizó que el objetivo es atender de manera integral los asuntos de las personas, con la meta de establecer seis mil comunas en todo el territorio nacional para el año 2027.