Min. Héctor Rodríguez: los JUDENAES son fundamentales para el desarrollo de nuevos talentos del país

Para el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles (JUDENAES), inaugurados este martes en su edición 19, son fundamentales para el desarrollo de los nuevos talentos del país, así como para la construcción de una sociedad más saludable.

“Los juegos nos van a permitir tener un mejor rendimiento deportivo en el futuro, nos van a permitir ver ese tricolor nacional (…) brillar en el mundo, como queremos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas”, exclamó desde el Domo Bolivariano de Barquisimeto, durante la ceremonia de apertura.

Rodríguez, comentó que en la fase estadal previa de los juegos estudiantiles, así como en las primeras competencias de esta etapa nacional se han hecho mediciones y pruebas que han permitido descubrir jóvenes talentos, que a partir de ahora tendrán su respectivo acompañamiento, “y no se quedarán en el camino porque no tienen oportunidad”.

Sobre el saldo social, el ministro de Educación insistió en que este tipo de competencias “sirven para construir una nueva cultura de la vida, una cultura de una vida sana”.

“Tenemos que aprovechar los juegos estudiantiles, y también los juegos comunales que empiezan el próximo mes, para organizar todas las disciplinas, todos los deportes que sean masificables, en cada una de los 5.336 circuitos comunales y en cada una de las 25.000 instituciones educativas de este país (…) Tenemos que lograr que todos los venezolanos y las venezolanas tengan algún tipo de actividad física o practiquen algún deporte de manera permanente, sistemática, porque si logramos eso, vamos a lograr un país más sano (…), más feliz, porque el deporte es una herramienta maravillosa para construir una sociedad sana, feliz, con una perspectiva de futuro mayor”, argumentó.

Unos 5.800 atletas de todo el país se dan cita en estos XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, cuyas sedes son los estados Lara, Falcón y Yaracuy. Competirán en 20 disciplinas: 12 olímpicas, 5 no olímpicas, 2 sordolímpicas y 1 paralímpica.