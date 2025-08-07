Pdte. Favenpa reporta bajas en las ventas en primer semestre

El sector industrial se ha visto afectado durante el primer semestre del año; sin embargo, el presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (FAVENPA), Omar Bautista, brindó sus pronósticos para el segundo semestre del año en materia de importación de repuestos y autopartes en Venezuela.

Omar Bautista, indicó que para la primera mitad de año, el sector industrial de autopartes sufrió un impacto negativo. En el pasado mes de junio, siete de cada diez empresas reportaron bajas en sus ventas.

Aseveró que para la segunda mitad del año se espera un mayor control de las importaciones, y se prevé la entrada en vigencia de las normas para el óptimo funcionamiento de la industria automotriz nacional que fueron publicadas el pasado mes mayo.

Señaló que pese a esta situación, actualmente se conserva la exportación y la calidad en los productos producidos en el país. «Si bien es cierto que no tenemos la misma cantidad de industrias de fabricación de autopartes que teníamos en ese entonces, todavía tenemos una red industrial importante donde hay muchas empresas».

En cuanto a los cambios tecnológicos y la modernización presente en la fabricación de recursos, Bautista afirmó que las empresas determinan cuáles son los elementos más factibles para ser incorporados en un proceso que puede durar de seis meses a un año.