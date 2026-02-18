Vuelven a circular los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

A partir de este martes 17 de febrero, las principales operadoras ferroviarias de España —Renfe, Iryo y Ouigo— retomaron sus operaciones comerciales en la línea de alta velocidad que conecta a madrid con el sur del país (Andalucía).

El servicio se encontraba suspendido desde el pasado 18 de enero, tras un aparatoso accidente en el que descarrilaron varios vagones de un tren de la empresa iryo al colisionar con una unidad de renfe. Luego de superar las pruebas de seguridad en las vías reparadas por ADIF (el ente estatal encargado de la infraestructura), las compañías activaron nuevamente la venta de boletos para destinos clave como Sevilla, Córdoba y Granada.

Pese a la reapertura general, la operatividad se mantiene bajo un esquema mixto en algunas rutas debido a los daños causados por un reciente temporal. En el caso del trayecto hacia Málaga, la circulación ferroviaria total se rehabilitará este miércoles 18 de febrero, aunque los pasajeros deberán realizar el tramo entre Málaga y Antequera en autobús de forma temporal.

Situación similar ocurre con la ruta Madrid-Huelva, que operará por tren solo hasta Córdoba, completando el resto del viaje por carretera. Las operadoras han advertido que, por el momento, no se permite el traslado de mascotas ni bicicletas, y el servicio de menores no acompañados continúa suspendido mientras se normaliza el flujo de pasajeros.

Cabe destacar que, para el turista, esta reactivación representa el fin de un mes de complicaciones logísticas en uno de los ejes de transporte más importantes de Europa.