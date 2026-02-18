Misión Nevado inicia campaña nacional de vacunación séxtuple canina gratuita

La Misión Nevado inició una gran campaña nacional de vacunación séxtuple canina de manera gratuita en todo el territorio venezolano para garantizar el bienestar de los animales de compañía, informó la presidenta de la institución, Maigualida Vargas.

Desde el parque Los Caobos, explicó que la vacunación es el método principal para evitar patologías como el coronavirus, parvovirus, moquillo y leptospirosis que incluso resultan mortales para las mascotas.

Mencionó que esta iniciativa amplía los servicios habituales del organismo e incluye la inmunización antirrábica, desparasitación, consultas veterinarias, corte de uñas y limpieza en cada una de las jornadas desplegadas en todos los estados del país.

Vargas, extendió una invitación a las organizaciones y fundaciones animalistas para que se sumen a este esfuerzo de promoción de medidas preventivas con el objetivo central de que todas las familias tengan acceso a servicios de salud de alta calidad para sus mascotas y que la atención veterinaria sea un beneficio al alcance de todos los ciudadanos.