En Pawtucket: tiroteo durante partido de hockey deja tres muertos incluida una niña

En un lamentable incidente ocurrido en Pawtucket, Rhode Island, un tiroteo durante un partido de hockey resultó en la muerte de tres personas, incluido el atacante. Además, tres individuos más sufrieron heridas y se encuentran en estado crítico, según informes de las autoridades y medios locales.

Entre las víctimas fatales se encuentra una niña, mientras que la identidad de la otra víctima aún no ha sido revelada. La Jefa de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, confirmó en una conferencia de prensa que una de las víctimas falleció en el hospital tras recibir atención médica.

Goncalves, mencionó que las primeras versiones sugieren que el tiroteo podría haber sido motivado por una “disputa familiar”, aunque no se ha especificado si las víctimas son familiares del agresor. Fuentes policiales han indicado que el ataque parece haberse originado en un conflicto doméstico, ya que el tirador disparó contra miembros de su propia familia.

La jefa de policía también confirmó que el sospechoso del ataque ha fallecido, sugiriendo que podría haberse quitado la vida con el arma utilizada.

El alcalde de East Providence, Bob Dasilva, expresó sus condolencias en un mensaje de facebook, donde también confirmó la muerte de la niña y mencionó que el tirador aparentemente se suicidó.