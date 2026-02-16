Pdte. CAVENEZ prevé crecimiento del 50 % para este 2026 en el país

El presidente de la Cámara Automotriz de Venezuela (CAVENEZ), Eduardo Cáceres, aseguró que el sector estima crecer 50 % en 2026, con la meta de vender alrededor de 50.000 vehículos nuevos en el país.

Explicó que estas proyecciones se basan en el crecimiento que tuvo el sector automotriz el año pasado, cuando vendió 36.610 unidades, lo que representa un crecimiento de 120 % en comparación con 2024.

“Se ratifica con el comportamiento que tuvo el cierre del mes de enero de 2026, que si lo comparas con el mes de enero del año pasado, el crecimiento es del 158 %”, al pasar de 1.341 a 3.463 vehículos vendidos en este lapso.

Enfatizó que para lograr la meta de crecimiento de este año «se requieren de una importante reactivación del crédito bancario y un cambio en las políticas macroeconómicas del país» que, a su criterio, ya Venezuela entró en un «proceso de transformación».

Agregó que para este año también se proyecta un crecimiento económico de alrededor del 8 %, lo que mantiene la expectativa de la reactivación de las diferentes industrias que operan en Venezuela, incluyendo la petrolera y la agroindustria.