Lucas Pinheiro Braathen gana la primera medalla en los Olímpicos de Invierno en la historia de Sudamérica

Nacido en Noruega pero de origen brasileño, el esquiador Lucas Pinheiro Braathen hizo historia en Italia este sábado al ganar la primera medalla olímpica de invierno para un país sudamericano.

El atleta estuvo a punto de retirarse en 2023 tras competir por Noruega, pero regresó a este deporte en 2025 para representar a Brasil, el país de origen de su madre.

Braathen se llevó el oro en el eslalon gigante, una modalidad similar al eslalon, en la que también compite: un descenso en el que los esquiadores deben atravesar una serie de puertas, dispuestas en un recorrido con curvas y arcos estrechos.

Marcó el mejor tiempo en la primera manga, 1 minuto, 13 segundos y 92 centésimas, con más de un segundo de ventaja sobre el segundo clasificado. En la segunda y decisiva vuelta, el atleta fue el último en descender y logró mantener su ventaja.

El año pasado, Braathen se convirtió en el primer brasileño en subir al podio en una etapa de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, asegurando la primera victoria de la temporada para el país, sumándose a las cinco que ya había conseguido para Noruega.

Braathen compite por otra medalla este lunes 16 de febrero, cuando compita en la final de eslalon masculino.