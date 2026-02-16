El secretario de Turismo del estado Falcón, Jorge Haskour, anunció que la entidad registró una gran afluencia de turistas este domingo 15 de febrero. Las playas de la península de Paraguaná, Villamarina y Adícora son las que mayor cantidad de visitantes registran.

Informó que hubo un elevado número de visitantes de países como Ecuador y Colombia, así como de otros estados de Venezuela; y añadió que los reciben con alegría para que puedan disfrutar de todo lo que ofrece el estado: playas, montañas y ríos.

De igual manera, recordó a los ciudadanos a cumplir con las normas de tránsito para prevenir accidentes.